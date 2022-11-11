Илон Маск не отрицает возможного банкротства Twitter

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В ходе первого обращения к сотрудникам Twitter, новый глава социальной сети Илон Маск заявил, что допускает возможное банкротство компании, если в следующем году та не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит, сообщает ТАСС.



— Мы не можем дорасти до миллиарда пользователей и параллельно терпеть огромные потери, это неосуществимо, ― объяснил Маск.

Сообщается о том, что бизнесмен предупредил своих сотрудников о возможности введения 80-часовой рабочей недели. Кроме того, Маск ввел запрет на удаленную работу — все исключения будут рассматриваться лично главой соцсети.



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Маск подчеркнул, что команде Twitter нужно как можно быстрее запустить продукт по подписке Twitter Blue за $8, за который пользователи захотят платить. Также он призвал обратить внимание и на отток рекламодателей.

Владелец Twitter ранее признался, что в ближайшее время социальная сеть «будет делать много глупостей». На прошлой недели бизнесмен заявил о больших финансовых потерях компании: «Компания теряет более $4 млн в день», — написал он в социальной сети. В связи с этим он назвал сокращение штата сотрудников неизбежным.



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Илина Хакимова