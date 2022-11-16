Илон Маск отложил возобновление продажи подписок Twitter Blue

Новый владелец социальной сети и одноименной компании «Twitter» Илон Маск заявил, что возобновление продажи подписок Twitter Blue решили отложить до 29 ноября, передаеют «РИА Новости».

— Перезапуск Blue Verified отложен до 29 ноября, чтобы удостовериться в надежности (подписки), — написал Маск на своей странице в Twitter.

Фото: скриншот видео

СМИ ранее сообщали, что уже 10 ноября в компании было принято решение приостановить продажу подписок, чтобы решить проблему с фейк-аккаунтами, выдающими себя за других людей. Но газета Washington Post отмечала, что обладатели Twitter Blue по-прежнему имеют полный доступ к ее функциям.

Маск 13 ноября заявил, что продажа подписок может возобновиться к концу этой недели.

Миллиардер неоднократно заявлял, что команде Twitter нужно как можно быстрее запустить продукт по подписке Twitter Blue за $8, за который пользователи захотят платить. Также он призвал обратить внимание и на отток рекламодателей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова