Российские ученые изобрели устройство, которое поможет избавить улицы от снега

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Ученые и студенты Пермского Политеха разработали и протестировали установку для прессования снега — такие спрессованные «кирпичи» будет намного проще утилизировать с улиц городов, а из снежных блоков можно возводить сооружения высотой до трех метров, которые используют при строительстве зимних автодорог, аэродромов и снегозадерживающих стен.



— Сейчас для уборки снега чаще всего используют два способа: безвывозной и вывозной. Первый способ неэкологичен и не обеспечивает беспрепятственного движения транспорта и безопасности людей. Во втором случае снег вывозят на специально оборудованные полигоны, что позволяет не загрязнять окружающую среду, — рассказывает руководитель проекта, доцент кафедры «Общая физика», кандидат технических наук Олег Зверев.

Плотность снега составляет от 250 до 350 кг/м3, а самосвал с грузоподъемностью 20 тонн может вывозить не более 7 тонн снега за один раз. Ученые предложили увеличить его плотность, чтобы повысить рациональность работы техники.

Фото: eco.tatarstan.ru

Исследователи разработали и протестировали технологию формирования снегоблоков высокой плотности — до 540 кг/м3. Благодаря использованию нового устройства «снежные кирпичи» становятся прочнее, что упрощает их подъем и транспортировку.

В отличие от аналогов, разработка исследователей из Пермского Политеха проста в использовании и мобильна, а также отличается невысокой стоимостью.



По словам разработчиков, изобретение представляет собой подогреваемую опалубку с возможностью прессования снега. После формирования снегоблока нужно выключить нагрев и разобрать установку, а затем блок замерзает. Далее все операции повторяются на новом месте. Когда накапливается достаточное количество снегоблоков, их поднимают с помощью кран-борта.

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Илина Хакимова