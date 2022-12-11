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Сегодня в Татарстане прогнозируют до -9 градусов

06:31, 11.12.2022
Сегодня в Татарстане прогнозируют до -9 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 11 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Прогнозируются мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь и метель, сообщили в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит -1..-6 градусов, на востоке республики до -9˚С.

Ветер южный умеренный, местами сильный, порывами до 17—22 м/с. На дорогах снежные заносы; гололедица, местами сильная, предупредили синоптики.

В Казани температура воздуха днем составит -1..-3, в Набережных Челнах -7..-9 градусов.

После аномально холодной погоды, которая установилась в начале декабря, в Татарстане ожидается потепление. В начале следующей недели днем прогнозируется до -2 градусов и мокрый снег с дождем.

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Илина Хакимова
Общество Татарстан

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