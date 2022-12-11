Сегодня в Татарстане прогнозируют до -9 градусов
В воскресенье, 11 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Прогнозируются мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь и метель, сообщили в Гидрометцентре республики.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит -1..-6 градусов, на востоке республики до -9˚С.
Ветер южный умеренный, местами сильный, порывами до 17—22 м/с. На дорогах снежные заносы; гололедица, местами сильная, предупредили синоптики.
В Казани температура воздуха днем составит -1..-3, в Набережных Челнах -7..-9 градусов.
После аномально холодной погоды, которая установилась в начале декабря, в Татарстане ожидается потепление. В начале следующей недели днем прогнозируется до -2 градусов и мокрый снег с дождем.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым