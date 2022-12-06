Гидрометцентр Татарстана: аномально-холодная погода сохранится до 9 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Татарстане аномально-холодная погода продержится почти до конца текущей недели. По прогнозу Гидрометцентра республики, сильные морозы сохранятся до пятницы, 9 декабря, включительно.

Аномально-холодная погода в Татарстане установилась с 3 декабря. Среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы, говорится в штормовом предупреждении.

В Гидрометцентре Татарстана рассказывали, что в воскресенье, 4 декабря, среднесуточные температуры оказались на 10—15 градусов ниже климатической нормы. Днем зафиксировали -11—17°С, ночью — от -14 до -22°С.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Потепление в Татарстане ожидается уже в выходные. К субботе, 10 декабря, ночные температуры повысятся до -7..-12 градусов, дневные составят от -4 до -9°С.



Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха составит от -10 до -15 градусов, в Казани — от -11 до -13°С.



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Татьяна Демина