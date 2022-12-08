В Татарстане после аномальных холодов ожидается потепление и мокрый снег с дождем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После аномально холодной погоды, которая установилась в начале декабря, в Татарстане ожидается потепление. В начале следующей недели днем прогнозируется до -2 градусов и мокрый снег с дождем.

В пятницу, 9 декабря, в республике сохранится холодная погода, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана. Ночью и утром похолодает до -14..-19 градусов, а на востоке при прояснениях — до -25°С. Днем температура воздуха составит -7..-12°С, на крайнем востоке — до -16°С.

В ночь на пятницу существенных осадков не ожидается, днем местами, в основном на западе, пройдет небольшой снег. Синоптики также предупреждают о сильном ветре порывами до 15 м/с. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Потеплеет уже в выходные. В пятницу и субботу, 10 и 11 декабря, ночью ожидается от -5 до -12 градусов, на востоке — до -16°С. Днем температура составит от -3 до -10°С.

В выходные дни на большей части Татарстана ожидается снег, местами сильный. Синоптики прогнозируют метели с существенным ухудшением видимости и сильный ветер порывами 15—18 м/с. На дорогах снежные заносы.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели установится облачная погода. Ожидается снег, в том числе мокрый, и дождь. Местами образуется гололед. Ночные температуры составят -4..-9 градусов, днем — от -2 до -7°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана напомнили, что в регионе установилась аномально холодная погода. Среднесуточные температуры на 9 и более градусов ниже многолетних значений.

Днем в среду, 7 декабря, максимальные температуры воздух составили -9..-15 градусов, на крайнем востоке они опустились до -21°С. В ночь на четверг похолодало до -18..-23°С, а в крайних восточных районах — до -29°С.

Сегодня в Татарстане погода без осадков. В полдень на западе зафиксировано -13 градусов, на востоке — до -23° в восточных районах республики.

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Татьяна Демина