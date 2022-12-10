СМИ: США перестали настаивать на том, чтобы Украина не наносила удары по России

Фото: ru.wikipedia.org - САУ Zuzana 2, поставляемая ВСУ от Словакии и США

США пересмотрели свои оценки угрозы, исходящей от России, и больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила ударов по территории этой страны. Об этом сообщает Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

— Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, однако страх перед эскалацией изменился по сравнению с началом. Ситуация изменилась, — рассказал он.

По его словам, сейчас Вашингтон в меньшей степени обеспокоен тем, что наносимые ВСУ удары по территории России могут побудить Москву к эскалации.

— Мы не говорим Киеву: «Не наносите ударов по русским (в России или Крыму)». Мы не можем говорить им, что делать. Им решать, как они применяют свое оружие. Однако когда они используют поставленное нами оружие, мы настаиваем лишь на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции, — подчеркнул представитель американского военного ведомства.

Фото: pxhere.com

Позавчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряет удары Украины по России и не помогает Киеву в этом. По его словам, Соединенные Штаты все равно продолжат оказывать помощь Украине. Однако она коснется только защиты.

Напомним, регулярному обстрелу со стороны Украины подвергаются населенные пункты и инфраструктурные объекты в Белгородской и Курской областях. Кроме того, атаки беспилотников ВСУ нередко случаются на военные и гражданские объекты в Севастополе и Крыму.

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Максим Кокунин