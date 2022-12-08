Владимир Путин: Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но первой начала не она
Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но первые удары нанесли те, кто бил по Крымскому мосту, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что в ходе специальной военной операции все делается прежде всего для защиты людей.
Также Путин подчеркнул единство России перед лицом любых трудностей. По словам российского лидера, таков опыт страны на протяжении всей ее истории:
— Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу, приводит ТАСС его слова.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым