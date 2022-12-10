Смотровая площадка казанской «Чаши» временно закрылась из-за метели

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Из-за плохих погодных условий смотровая площадка Центра семьи «Казан» временно закрылась для посещения. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города в своем telegram-канале.

Площадка вновь будет открыта лишь после нормализации погоды для безопасности граждан.

Напомним, смотровая площадка Центра семьи «Казан» с 1 мая перешла на новый режим работы. Она открыта для посещения с 10.00 до 22.00. При этом предусмотрены небольшие технические перерывы: с 14.30 до 15.00 и с 19.30 до 20.00.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен сильный снег, в отдельных районах — метель. Максимальная температура воздуха днем составит -5...-10 градусов. В Казани ожидается от -5 до -7°С, в Набережных Челнах — от -6 до -10°С.

Кроме того, в Гидрометцентре Татарстана предупредили, что с 10 по 12 декабря в республике существенно ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильный снег, в том числе мокрый, метель, гололедицу и снежные заносы на дорогах.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин