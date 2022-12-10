Сегодня в Татарстане снег, метель и до -10 градусов

В субботу, 10 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен сильный снег, в отдельных районах — метель, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит -5...-10 градусов. В Казани ожидается от -5 до -7°С, в Набережных Челнах — от -6 до -10°С.

Синоптики также прогнозируют умеренный южный, юго-западный ветер. Его порывы могут усиливаться до 15—17 м/с. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Гидрометцентре Татарстана предупредили, что с 10 по 12 декабря в республике существенно ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильный снег, в том числе мокрый, метель, гололедицу и снежные заносы на дорогах.

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Татьяна Демина