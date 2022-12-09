В Татарстане ожидается существенное ухудшение погоды — мокрый снег, метель и снежные заносы

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Татарстане в ближайшие дни существенно ухудшится погода, предупреждают в Гидрометцентре республики. Синоптики прогнозируют сильный снег, в том числе мокрый, метель, гололедицу и снежные заносы на дорогах.



В выходные в Татарстане ожидается сильный снег. Днем и вечером в воскресенье, 11 декабря, возможен мокрый снег, метели с существенным ухудшением видимости и южный ветер порывами до 15—20 м/с. На дорогах снежные заносы и сильная гололедица.

Ночью в субботу, 10 декабря, ожидается от -7 до -12 градусов, на востоке до -17°С. Дневные температуры составят -5..-10°С. В воскресенье ночью прогнозируется от -5 до -10°С, на востоке до -13°С. Днем ожидается 0..-5 градусов, на востоке до -8°С.

В понедельник, 12 декабря, ожидается снег, в том числе мокрый, и ледяной дождь. Местами возможна метель и сильный южный ветер до 15—20 м/с, на дорогах — сильная гололедица и местами снежные заносы. Температура составит 0..-5 градусов, ночью на востоке похолодает до -8°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Существенное ухудшение погоды связано с выходом на Европейскую территорию России активного циклона, объяснили в Гидрометцентре Татарстана.

В Гидрометцентре Татарстана предупреждали, что аномально холодная погода сохранится до 9 декабря включительно. Среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.



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Татьяна Демина