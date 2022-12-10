Главное о коронавирусе на 10 декабря: страны ЕС против поставок вакцин, вирус изменяет микрофлору кишечника

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило 190 тысяч

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 95 человек. Всего на 10 декабря в республике зарегистрирован 191 351 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 188 265 человек, за минувшие сутки — 104. Всего скончались 2 007 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 41 человека.

По данным на 9 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 90 человек. Всего в республике зарегистрировано 191 256 случаев COVID-19. Кроме того, 84 человека были выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрирован 188 161 выздоровевший пациент). Число летальных исходов по-прежнему остается на уровне 2 007 жителей. Последний раз о смерти из-за болезни сообщалось 30 ноября — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Врач-иммунолог: температура — больше симптом гриппа, чем COVID-19

За последние сутки в России выявили 7 397 случаев коронавируса, выздоровели 6 446 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 658 056, а выздоровевших — до 21 055 866. Госпитализировали за сутки 1 475 человек. Умерли за сутки 54 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 392 560 человек.

В Екатеринбурге сквер назовут в честь погибшего от коронавируса врача, заведующего хирургическим отделением Свердловской областной клинической больницы №1. По словам депутата городской думы Дмитрия Сергина, общественное пространство расположено рядом с медицинским городком, на территории которого и находится медучреждение, где погибший Юрий Мансуров проработал всю жизнь.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российский композитор Эдуард Артемьев госпитализирован в одну из московских больниц с 30% поражением легких в результате заражения коронавирусом. Также врачи обнаружили у него многочисленные хронические заболевания сердца, которые активизировались на фоне ухудшения его состояния. Стоит отметить, что Артемьеву 85 лет.

Российский врач, аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал об отличии коронавируса от гриппа. По его словам, пациент, заболевший COVID-19, может и не ощущать симптомов, в то время как грипп моментально выдаст себя поднявшейся температурой. При этом Болибок отметил, что, опираясь на этот симптом, важно учитывать погрешности.

Препараты с моноклональными телами не эффективны против новых штаммов COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 07.21 (мск) заразились 648 523 547 раз, 6 651 765 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (99 402 420). На второй строчке — Индия (44 675 872), на третьей — Франция (38 598 292), на четвертой — Германия (36 755 666), на пятой — Бразилия (35 531 716).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 084 422). За ними следуют Бразилия (690 677), Индия (530 654), Россия (384 597), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 667).



За время пандемии было сделано 13 076 170 539 инъекций вакцины против коронавируса.



Глава Минздрава Чехии Властимил Валек заявил, что Еврокомиссии следует сократить контракты на поставку вакцин от коронавируса. По его словам, склады стран Евросоюза уже давно переполнены вакциной от COVID-19. ЕС «не может выбрасывать деньги, чтобы покупать вакцины» и избавляться от них, подчеркнул специалист.

Министр здравоохранения Италии Орацио Скилаччи также обратил внимание на проблему избытка вакцин от COVID-19 и попросил Евросоюз пересмотреть контракты с фармацевтическими компаниями. Скилаччи также указал на то, что эпидемиологическая ситуация стала лучше, но сама пандемия еще не побеждена.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исследователи Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) рассказали, что препараты, в состав которых входят моноклональные тела, вскоре могут стать неэффективными в борьбе с новыми вариантами коронавируса. Уточняется, что такие штаммы препятствуют антителам связаться с шиповидным белком, на что и направлены данные лекарства.

Медики из США выяснили, что даже легкие формы COVID-19 приводят к дестабилизации микрофлоры кишечника. Они установили, что у пациентов, которые болели коронавирусом в легкой форме, микрофлора оставалась «нестабильной» на протяжении как минимум шести месяцев.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Звезду шоу «Чудаки», каскадера Бэма Марджера госпитализировали с пневмонией, вызванной COVID-19. По информации онлайн-таблоида TMZ, спортсмена подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на то, что Марджера лежит в палате интенсивной терапии, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин