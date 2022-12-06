В Казани госпитализировали двух девушек, отравившихся угарным газом

В Казани вечером 5 декабря от дежурного врача скорой помощи поступило сообщение об отравлении угарным газом. Инцидент произошел на проспекте Ибрагимова в жилом многоквартирном доме, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

В результате пострадали два человека — девушки 21 и 22 лет. Обеих с отравлением угарным газом легкой степени госпитализировали в городскую клиническую больницу №7.

Обстоятельства происшествия уточняются.



Напомним, в минувшее воскресенье в Казани два ребенка отравились угарным газом. Несчастные случаи зарегистрированы в Вахитовском и Советском районах города, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в начале ноября следственными органами возбуждено уголовное дело по факту отравления угарным газом шести человек. ЧП произошло в Азнакаево в квартире одного из домов на улице Нефтяников — пострадали 29-летняя и 18-летняя девушки. Вместе с ними отравление также получили и четверо детей шести, пяти и двух лет и один новорожденный.

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Елизавета Пуншева