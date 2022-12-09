Прокуратура проводит проверку по факту отравления угарным газом ребенка в Казани

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура организовала проверку по факту отравления угарным газом ребенка в Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы утром 9 декабря — в поселке Юдино на улице Гаванской в частном доме 14-летний мальчик отравился угарным газом. Ребенок получил отравление легкой степени тяжести, не госпитализирован.

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Кировского района Казани с участием специалистов профильных ведомств выяснит обстоятельства случившегося. Ведомство также проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования и при наличии оснований примет меры реагирования.

На этой неделе В Казани возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом 13-летней девочки в частном доме на улице Литвинова.



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Илина Хакимова