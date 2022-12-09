В Зеленодольске спустили на воду корабль для ВМФ России

Фото: Минобороны России

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького торжественно спустили на воду малый ракетный корабль проекта 21631. Его назвали «Наро-Фоминск», сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Согласно данным разработчика, это многоцелевой корабль, который предназначен для охраны и защиты экономической зоны государства. Суда проекта 21631 характеризуются эффективным потенциалом благодаря наличию на их борту большого набора современного боевого вооружения.

Свои возможности корабль продемонстрировал во время военной операции России в Сирии.

— Развернутое серийное строительство многоцелевых надводных кораблей позволяет обновлять надводную составляющую сил ВМФ в соответствии с планом, значительно усиливает потенциал флотов и повышает эффективность выполнения поставленных задач. Экипажи новых кораблей проходят обучение в Объединенном учебном центре ВМФ по современным программам, — заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

Фото: zdship.ru

Корабли проекта 21631 строят на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» с 2010 года. В настоящее время уже девять из них успешно выполняют задачи в составе ВМФ России.

Напомним, что на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького строят не только военные, но и гражданские суда. В начале 2021 года на предприятии запустили стартовое производство «Метеора-2020». На них пассажиры смогут добираться из Казани в Нижний Новгород.

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Айрат Назипов