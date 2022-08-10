Зеленодольский завод отправил десятый малый ракетный корабль проекта «Град» в Кронштадт

Сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького отправили малый ракетный корабль проекта 21631 «Град» на внешнюю сдаточную базу в Кронштадт. Об этом сообщается на сайте предприятия.

В Кронштадте кораблю предстоит пройти все этапы заводских ходовых и государственных испытаний. После завершения испытаний будет подписан приемо-сдаточный акт и судно передадут в состав Военно-Морского Флота России.

Фото: zdship.ru

Сейчас уже девять кораблей данного проекта — головной «Град Свияжск» (сдан в 2013 году) и серийные «Углич» (сдан в 2013 году), «Великий Устюг» (сдан в 2014 году), «Зеленый Дол» и «Серпухов» (сданы в 2015 году), «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» (сданы в 2018 году), «Ингушетия» (сдан в 2019 году) и «Грайворон» (сдан в 2021 году) — несут службу на флоте.

В конце июня в акватории Зеленодольского завода имени А.М. Горького спустили на воду скоростное речное судно «Метеор-2020» на подводных крыльях проекта 03830.

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Татьяна Леухина