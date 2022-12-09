Виктор Бут рассказал о дальнейших планах после возвращения в Россию

Российский бизнесмен Виктор Бут рассказал о дальнейших планах после возвращения в Москву. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Ощущения и планы? Ощущения такие: я уже третьи сутки как не спал ни минуты, так что уже начинаются провалы в реальности… Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как что произошло, и вообще что и как, — сказал бизнесмен.

В разговоре с изданием Бут также рассказал о своих ощущениях на момент его обмена на американскую баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер.

— Меня где-то в три часа ночи разбудили (в американской тюрьме), сказали «собирайся» и принесли коробки. До этого я ничего не знал о своем отъезде. Я все упаковал, и мне говорят: ты едешь с коробками, нам пришел приказ, сейчас за тобой приедут маршалы (сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие перевозку и сопровождающие заключенных), — добавил Бут.

Напомним, что накануне произошел обмен Бута на Грайнер. Несмотря на то, что Вашингтон категорически отказывался от диалога по вопросу обмена россиянина, МИД России удалось добиться конечной цели и вернуть предпринимателя в Россию. Обмен происходил в аэропорту Абу-Даби.

Позднее в тот же день «Известия» сообщили, что самолет, на борту которого находился бизнесмен, приземлился в московском аэропорту Внуково-2.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что решение по вопросу обмена Бута было более успешным из-за того, что его помиловали.

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Антон Гаврилов