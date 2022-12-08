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Сборная Испании по футболу уволила главного тренера Луиса Энрике

15:18, 08.12.2022
Сборная Испании по футболу уволила главного тренера Луиса Энрике
Фото: rfef.es

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Об этом на своем сайте сообщает Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

В руководстве федерации решили прекратить сотрудничество с именитым тренером и найти нового наставника. Энрике уже сообщили о принятом решении и поблагодарили его за работу.

Луис Энрике возглавил сборную Испании в 2018 году, сменив на посту Фернандо Йерро, чья команда проиграла сборной России и вылетела из турнира на ЧМ-2018. Под руководством Энрике «красная фурия» дошла до полуфинала на Евро-2020, где его подопечные уступили сборной Италии в серии пенальти.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, испанцы вылетели из турнира на стадии 1/8 финала ЧМ-2022, уступив в серии пенальти сборной Марокко. Последние сыграют с Португалией в четвертьфинале 10 декабря.

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Айрат Назипов
СпортФутбол

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