Сборная Испании по футболу уволила главного тренера Луиса Энрике

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Об этом на своем сайте сообщает Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

В руководстве федерации решили прекратить сотрудничество с именитым тренером и найти нового наставника. Энрике уже сообщили о принятом решении и поблагодарили его за работу.

Луис Энрике возглавил сборную Испании в 2018 году, сменив на посту Фернандо Йерро, чья команда проиграла сборной России и вылетела из турнира на ЧМ-2018. Под руководством Энрике «красная фурия» дошла до полуфинала на Евро-2020, где его подопечные уступили сборной Италии в серии пенальти.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, испанцы вылетели из турнира на стадии 1/8 финала ЧМ-2022, уступив в серии пенальти сборной Марокко. Последние сыграют с Португалией в четвертьфинале 10 декабря.

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Айрат Назипов