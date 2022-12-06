Сборная Марокко впервые вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

Сборная Марокко впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу после того, как обыграли испанцев в 1/8 финала в Катаре.



Основное время и овертайм завершились вничью — 0:0. В серии пенальти лучше были марокканцы — их вратарь Яссин Буну отразил три удара.

В четвертьфинале Марокко сыграет с победителем встречи Швейцария — Португалия, которая пройдет сегодня вечером.

Вчера сборная Хорватии в серии пенальти победила команду Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Результат встречи — 1:3.

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Маргарита Головатенко