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Сборная Марокко впервые вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

20:56, 06.12.2022
Сборная Марокко впервые вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу
Фото: pixabay.com

Сборная Марокко впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу после того, как обыграли испанцев в 1/8 финала в Катаре.

Основное время и овертайм завершились вничью — 0:0. В серии пенальти лучше были марокканцы — их вратарь Яссин Буну отразил три удара.

В четвертьфинале Марокко сыграет с победителем встречи Швейцария — Португалия, которая пройдет сегодня вечером.

Вчера сборная Хорватии в серии пенальти победила команду Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Результат встречи — 1:3.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол

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