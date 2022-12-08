В Татарстане ночью похолодает до -25 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ночь на пятницу, 9 декабря, в Татарстане ожидается от -14 до -19 градусов. При прояснениях температура опустится до -25°С, предупреждают в Гидрометцентре республики.

В Казани ночью ожидается от -14 до -16 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -16 до -19°С, при прояснениях — до -25°С.

Днем в Татарстане температура составит -7..-12 градусов. На крайнем востоке она опустится до -16°С.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, потепление придет в республику уже в субботу, 10 декабря. Ночные температуры повысятся до -7—12 градусов, а дневные составят от -4 до -9°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 3 декабря в Татарстане установилась аномально холодная погода. Среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.



Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Максимальная температура днем — от -11 до -16 градусов.



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Татьяна Демина