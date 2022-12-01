Ряд домов Московского района Казани остался без воды из-за аварии на сетях «Водоканала»
Из-за аварии на сетях МУП «Водоканала» по улице Академика Королева, 4 несколько домов Московского района Казани остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.
Так, до окончания ремонтных работ вода отсутствует по адресам:
- улица Ак. Королева 2, 4, 6;
- улица Воровского, 17, 19;
- улица Декабристов, 184а;
- проспект Ибрагимова 2, 4, 6.
Цистерна с водой сейчас стоит на улице Королева, 4а.
Напомним, в этот понедельник из-за работ по подключению водопровода водоснабжение также отключали в нескольких домах Вахитовского района Казани. Кроме того, на прошлой неделе вода отсутствовала в нескольких поселках Советского района города из-за аварийных работ по замене запорной арматуры и технических трубопроводов на водозаборе «Аки».
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