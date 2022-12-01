Ряд домов Московского района Казани остался без воды из-за аварии на сетях «Водоканала»

Из-за аварии на сетях МУП «Водоканала» по улице Академика Королева, 4 несколько домов Московского района Казани остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.

Так, до окончания ремонтных работ вода отсутствует по адресам:

улица Ак. Королева 2, 4, 6;

улица Воровского, 17, 19;

улица Декабристов, 184а;

проспект Ибрагимова 2, 4, 6.

Цистерна с водой сейчас стоит на улице Королева, 4а.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в этот понедельник из-за работ по подключению водопровода водоснабжение также отключали в нескольких домах Вахитовского района Казани. Кроме того, на прошлой неделе вода отсутствовала в нескольких поселках Советского района города из-за аварийных работ по замене запорной арматуры и технических трубопроводов на водозаборе «Аки».

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Максим Кокунин