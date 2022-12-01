Новости общества

09:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ряд домов Московского района Казани остался без воды из-за аварии на сетях «Водоканала»

09:21, 01.12.2022
Ряд домов Московского района Казани остался без воды из-за аварии на сетях «Водоканала»
Фото: realnoevremya.ru

Из-за аварии на сетях МУП «Водоканала» по улице Академика Королева, 4 несколько домов Московского района Казани остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.

Так, до окончания ремонтных работ вода отсутствует по адресам:

  • улица Ак. Королева 2, 4, 6;
  • улица Воровского, 17, 19;
  • улица Декабристов, 184а;
  • проспект Ибрагимова 2, 4, 6.

Цистерна с водой сейчас стоит на улице Королева, 4а.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в этот понедельник из-за работ по подключению водопровода водоснабжение также отключали в нескольких домах Вахитовского района Казани. Кроме того, на прошлой неделе вода отсутствовала в нескольких поселках Советского района города из-за аварийных работ по замене запорной арматуры и технических трубопроводов на водозаборе «Аки».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также