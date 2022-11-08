Кинологи выявили пять причин лая собак

С помощью лая собаки выражают свои эмоции. Об этом пишет Newsler с ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева. По данным издания, можно выделить 5 причин лая собак.

Первоочередно, лай для питомцев — это способ общения. Таким образом собаки налаживают контакты с другими животными и хозяевами.

Второй причиной является необходимость в выражении эмоций. Причем, интенсивность их проявлений у каждой собаки разная. Одни реагируют лаем на любой раздражитель, другие даже в самой эмоциональной ситуации будут хранить молчание.

Также животные могут лаять из-за страха. Чаще других таким образом испуг выражают пугливые собаки.

Фото: realnoevremya.ru

Четвертый фактор, который влияет на лай — это скука. Если питомцем не заниматься, он может начать лаять или выть, чтобы привлечь внимание.

Кроме того, зачастую собаки используют лай как защиту. Такую реакцию могут вызвать незнакомые люди, посягательство на территорию, пищу или потомтво.

— Не забывайте о воспитании собаки, даже если вы обладатель крошечного компаньона. Питомец должен знать основные команды, спокойно ходить на поводке, не бросаться с лаем на людей и других животных, — подчеркнул Голубев.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о влиянии домашних животных на самочувствие хозяев. Она отметила, что наличие домашних животных положительно сказывается на состоянии как детей, так и взрослых. Особенно важно завести питомца одиноким людям.

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Елизавета Пуншева