Татарстан занял второе место в рейтинге соответствия ESG-критериям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан занял второе место в рейтинге соответствия ESG-критериям. К такому выводу пришли авторы исследования НРА и МГУ, пишут «Известия».

Регионы разделили на группы по уровню соответствия ESG-критериям. Сюда вошли: вопросы экологии, социальной политики и корпоративного управления. По экологическому показателю Татарстан занял первое место, обойдя ближайших преследователей Тюменскую область и республику Саха.

Также Татарстан попал на вершину общего рейтинга соответствия ESG-критериям. Для его оценки авторы использовали 45 показателей, сгруппированных по трем ключевым блокам: экологическому, социальному и управленческому. Республика заняла 2-е место, незначительно уступив Москве. По мнению авторов исследования, столица России обладает существенными экономическими ресурсами и ведет масштабную работу в области устойчивого развития как на международном, так и на национальном уровне.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самые низкие позиции у Хакасии, Псковской области, Карелии, Ингушетии и Дагестана. В каждом из субъектов оценивалось качество экологической, социальной и управленческой политики.

Напомним, казанцы регулярно жалуются городским властям на огромные свалки. Например, в середине ноября жители Приволжского района Казани пожаловались на гору мусора на улице Учительской, а жителям дома №51 на улице Чехова не нравится пункт приема вторсырья, который со временем превратился в свалку.

При этом в конце октября в Минэкологии Татарстана заявили, что количество жалоб в их министерство за 4 года снизилось более чем в два раза.

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Айрат Назипов