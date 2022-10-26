Количество жалоб в Минэкологии Татарстана за 4 года снизилось более чем в раза

Сегодня в прямом эфире «Реального времени Live» министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков ответил на вопросы читателей интернет-газеты. Министр сделал акцент на несанкционированные свалки, а также рассказал, к кому обращаться, если есть такая проблема.

По его словам, за 4 года количество жалоб в министерство уменьшилось более чем в два раза (6,7 тысячи против 13 тысяч):



— Лучший показатель нашей работы — снижение жалоб жителей, и мы видим, что уменьшение идет на 30% каждый год. Значит, мы вместе с жителями, нашими единомышленниками, эти проблемы решаем. И на сегодня 30% наших жителей ежегодно выходят на субботники, а те, кто убирают — мусорить точно не будут, — отметил Шадриков.



Фото: realnoevremya.ru

Министр рассказал, что за последние годы наблюдается тенденция снижения роста количества автомобилей с превышениями выбросов загрязняющих веществ: если в 1994 году таких машин было 27,5% от общего числа проверенных, то в этом году таких всего 2,8%. Это связано и с тем, что работы по переводу автомобильного транспорта на малотоксичные виды моторного топлива продолжаются, и прежде всего — на сжатый природный газ. В 2022 году на природный газ перевели 867 автомобилей.

Министр на эфире также обратил внимание, что экологическая повестка с каждым годом звучит все актуальнее:

— Инвестиции в экологию — это инвестиции в наше будущее! Только за последние пять лет в природоохранные мероприятия в Татарстана было вложено 51 млрд 800 млн рублей. <...> И все это — инвестиции в будущее, вклад в здоровье и благополучие наших граждан, подчеркнул Александр Шадриков.

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Илина Хакимова