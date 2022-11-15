Жители Казани пожаловались на огромную свалку на улице Учительской

Фото: кадр видео/ТНВ

Жители Приволжского района Казани пожаловались на свалку на улице Учительской. Скопление мусора не удается ликвидировать уже несколько лет, сообщает ТНВ.



По словам местных жителей, рядом со свалкой есть парковочный карман — раньше дальнобойщики парковали здесь фуры, сейчас сюда приезжают «газели», чтобы выбросить мусор.

Администрация района утверждает, что мусор вывозят как минимум раз в месяц — только с лета отсюда вывезли 930 кубометров мусора. Но пока свалка не уменьшается. Размеры свалки остаются внушительными: она уже выше человеческого роста и длиной более 20 метров.

Экологи на днях вновь обнаружили несанкционированную свалку бытовых и строительных отходов — на этот раз в ходе мониторинга Аксубаевского района, на территории села Новое Демкино. Площадь незаконной свалки — 700 кв. м, а объем — 500 куб. м.



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Маргарита Головатенко