Казанцы жалуются на свалку во дворе из-за пункта приема вторсырья

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В одном из казанских дворов пункт приема вторсырья превратился в свалку. Речь идет о территории около дома №51 на улице Чехова. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Недавно в одном из местных гаражей открыли пункт приема вторсырья. Однако точка быстра обрела популярность, и теперь транспортная служба не успевает вывозить накопленное. Не уместившееся в гараж складируют рядом. Экологи обращались к администрации района и к владельцу пункта неоднократно.

— Неоднократно мы писали письма в администрацию Вахитовского и Приволжского районов о том, что на данном земельном участке складируют отходы, также подчищалось это все, но снова образуется, — отметил старший специалист 2 разряда ЦТУ Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Анна Салахова.

Владелец точки Дмитрий Купцов рассказал, что в скором времени свалку ликвидирует. Пункт сбора вторсырья переезжает на другую улицу.

— На данный момент у меня иду разговоры с администрацией, они мне решили выделить участок на Учительской. Я планирую в ближайшие дни переехать. Завтра-послезавтра я буду переезжать. С Чехова на Учительскую. Просто когда я только начинал, у меня пункт сбора находился в гараже, сейчас он просто не вмещает, у меня в неделю только приезжает порядка 60 тысяч человек, — пояснил он.

Тем временем, на улице Учительской есть своя свалка. Скопление мусора не удается ликвидировать уже несколько лет. По словам местных жителей, рядом со свалкой есть парковочный карман — раньше дальнобойщики парковали здесь фуры, сейчас сюда приезжают «газели», чтобы выбросить мусор.

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Елизавета Пуншева