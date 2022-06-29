Прокуратура обжаловала «мягкий» приговор экс-главе налоговой Елабуги — он все еще в розыске

По данным «Реального времени», осужденный к 3 годам колонии общего режима начальник межрайонной инспекции ФНС №9 по Татарстану Алмаз Сафин вот уже почти месяц гуляет на воле. 30 мая Елабужский горсуд постановил взять его под стражу, однако в момент вынесения приговора подсудимого в зале не было.



Местонахождение этого фигуранта суду до сих пор неизвестно, в СИЗО его никто не водворял, подтвердили вчера в пресс-службе горсуда «Реальному времени». Адвокат осужденного Игорь Гатауллин на вопросы отвечать не стал. Ранее он объяснял отсутствие своего клиента на приговоре его госпитализацией.



При вынесении приговора судья указал в резолютивной части: объявить Сафина в розыск и возложить контроль за исполнением этого решения на прокуратуру. Отдельного постановления о розыске фигуранта не принималось. Но приговор не вступил в силу — его обжаловали и адвокат осужденного, и сторона обвинения.

Защита настаивает на невиновности «исчезнувшего» налоговика, прокуратура — на ужесточении наказания. В ходе прений гособвинители просили признать его виновным в превышении должностных полномочий и отправить в колонию общего режима на 6,5 года.

Напомним, преследование экс-начальника налоговой напрямую связано с «делом Набиевых», по которому за похищение директора ООО «Кишер», фальсификацию в учредительных документах и хищение 76,8 млн рублей со счета данной фирмы ранее посадили четырех челнинцев, включая Дениса Набиева — племянника экс-председателя двух райсудов Татарстана, и Алексея Кайманова, бывшего водителя того же председателя. В отношении самого судьи в отставке Ирека Набиева уголовное дело пока не возбуждено.

Суд пришел к выводу, что в августе 2017 года ВИП-налоговик Сафин вышел за пределы полномочий и организовал составление официального документа с недостоверными данными о налоговой задолженности «Кишер». В результате счет компании был блокирован, как и попытки директора перерегистрировать компанию в другом регионе. После чего начались попытки ее рейдерского захвата.