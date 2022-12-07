Психолог рассказала, с какими проблемами обращаются офисные сотрудники

Тревожность и нехватка стрессоустойчивости — первое, на что жалуются офисные сотрудники. Об этом «Газете.Ru» сообщила психолог телемедицинской компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

Из-за стресса страдает, в первую очередь, вовлеченность в работу. Это ведет к снижению производительности труда, отметила Толстухина. В такой ситуации человек начинает испытывать вину за то, что не справляется с обязанностями, и, как следствие, ему становится трудно разговаривать с коллегами и руководством.

Фото: realnoevremya.ru

Более того, по словам эксперта, напряжение и проблемы на работе влияют на отношения с членами семьи — возрастает количество конфликтов. Образовавшийся «снежный ком» ведет к выгоранию.

— Наша работа в первую очередь — понять человека, дать ему пространство выговориться и пожалеть себя, потому что, несмотря на все прошлые успехи, он все же живой человек и имеет право уставать, испытывать негативные эмоции, это нормально, — объяснила психолог.

В противоположной ситуации находятся люди с жалобами на тревожность, добавила она. Такие пациенты не понимают, что именно не дает им покоя. Они плохо спят и чувствуют приступы тревожности на ровном месте.



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Елизавета Пуншева