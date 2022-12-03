Психолог рассказал о важности катарсиса в жизни человека

Все больше психологов заявляют о важности наличия эмоциональной разрядки у людей, особенно сейчас. Термин «катарсис» в последнее время стал звучать гораздо чаще. В беседе с «РИА ФАН» психолог Людмила Суздальцева объяснила, что означает этот термин и какое место он должен занимать в жизни человека.



Отметим, что первоначально в древнегреческой философии катарсисом называли нравственной очищение человека, возвышение его души через искусство, возникающее в процессе сопереживания и сострадания.

— Наверняка замечали: приходишь домой злой, посмотришь какой-то «боевик» — легче становится. При переживаниях личного характера включаются мелодрамы. Здесь и поплакать можно, и посопереживать герою. Вроде как не вдаваясь в свои переживания, можно сбросить напряжение. По-другому, это называется «отреагирование», — объяснила психолог.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Катарсис» можно трактовать и как очищение в результате душевного потрясения или перенесенного страдания. Самым ярким эмоциональным переживанием считается горевание.

— Здесь идет «работа горя». Это момент, когда мы сталкиваемся со сложными, тяжело проживаемыми чувствами, а затем выходим из этого переживания обновленным человеком, у которого есть новое ощущение мира и себя в этом мире. Важно относиться с благодарностью к тому, что было. Человеку нужно научиться принимать радостное и грустное, хорошее и плохое. Это тоже серьезная эмоциональная разрядка и очищение. Однако бывают ситуации, когда переживания превышают возможности человеческой психики и здесь страдания не лечат, — отметила Людмила Суздальцева.



Специалист подчеркивает, что в «современном мире быть эмоциональным неприлично», люди должны всегда «держать лицо». По мнению многих, существуют негативные эмоции, которые не стоит проявлять в обществе, например — злость, отвращение, зависть и прочее. Психолог объясняет, что «эмоции возникли в процессе антропогенеза только по одной причине — чтобы человек легче выживал».

— Радость переживать гораздо легче, чем горе. Но горе переживать не менее важно, чем радость, — заметила Суздальцева.



Психолог напомнила, что все чувства человека нужны и важны. Однако часто бывают ситуации, когда люди не могут проживать и идентифицировать свои чувства. В таком случае психологи помогают человеку лучше узнать себя и свои истинные эмоции, заключила специалист.



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Илина Хакимова