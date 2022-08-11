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В казанском «Салават купере» организуют бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства

02:28, 11.08.2022
В казанском «Салават купере» организуют бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства
Фото: Василий Иванов

В микрорайоне «Салават купере» в Казани пройдет бесплатная вакцинация домашних кошек и собак от бешенства. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Ветеринары ждут жителей с питомцами 20 августа с 9.30 до 12.00 по адресу: ул. Айрата Арсланова, 8. Вакцинация пройдет около зоомагазина.

Фото: realnoevremya.ru

Специалисты ветеринарной государственной клиники напоминают, что прививку от бешенства домашним животным обязательно делать раз в год.

Подобные акции в Татарстане проводились и ранее. Уже бесплатно привиты домашние животные в нескольких казанских поселках.

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Елизавета Пуншева
Общество Татарстан

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