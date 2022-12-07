В Казани легковушка столкнулась с «газелью»
Сегодня утром на ул. Павлюхина случилось ДТП, сообщил журналист «Реального времени».
Автомобиль «Мазда» столкнулся с «Газелью», движение затруднено уже с Оренбургского тракта.
В Казани сегодня утром наблюдаются 8-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». По меньшей мере на картах отмечено десять ДТП. Аварии случились на проспекте Ямашева, проспекте Победы, Мамадышском тракте, Оренбургском тракте, ул. Танковой, ул. Болотникова.
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