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Происшествия

В Казани легковушка столкнулась с «газелью»

08:55, 07.12.2022
В Казани легковушка столкнулась с «газелью»
Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Сегодня утром на ул. Павлюхина случилось ДТП, сообщил журналист «Реального времени».

Автомобиль «Мазда» столкнулся с «Газелью», движение затруднено уже с Оренбургского тракта.

Фото: скриншот «Яндекс. Карты»

В Казани сегодня утром наблюдаются 8-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». По меньшей мере на картах отмечено десять ДТП. Аварии случились на проспекте Ямашева, проспекте Победы, Мамадышском тракте, Оренбургском тракте, ул. Танковой, ул. Болотникова.

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Илина Хакимова
Происшествия Татарстан

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