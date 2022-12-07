В Казани утром образовались восьмибалльные пробки
В Казани сегодня утром наблюдаются 8-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
По меньшей мере на картах отмечено десять ДТП. Аварии случились на проспекте Ямашева, проспекте Победы, Мамадышском тракте, Оренбургском тракте, ул. Танковой, ул. Болотникова.
Отметим, что плотнее всего стоит проспект Победы (в сторону проспекта Ямашева) на нем произошло как минимум четыре ДТП.
В республиканскую систему «Народный контроль» в ноябре поступило свыше 3,5 тысячи обращений от жителей Татарстана. Население жаловалось и состояние дорог — здесь почти 1 180 обращений.
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