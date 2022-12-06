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«Ак Барс» проиграл «Барысу»

19:20, 06.12.2022
«Ак Барс» проиграл «Барысу»
Фото: ХК "Ак Барс"

Казанский «Ак Барс» проиграл «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу астанинского клуба.

Сперва астанинцы вели 2:0, но «Ак Барс» смог сравнять счет благодаря усилиям Никиты Дыняка и Кирилла Петрова.

Встреча перетекла в овертайм, но тут ни одна из команд не отличилась. Хоккеисты «Барыса» победили в серии буллитов: решающий — на счету Линдона Вея.

Фото: ХК «Ак Барс»

4 декабря «Ак Барс» победил «Динамо» в Казани в первом матче регулярного чемпионата КХЛ после ухода с должности главного тренера команды Олега Знарка. Игра завершилась со счетом 3:2.

Читатели «Реального времени» предложили свои кандидатуры на пост главного тренера «Ак Барса».

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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