«Ак Барс» проиграл «Барысу»
Казанский «Ак Барс» проиграл «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу астанинского клуба.
Сперва астанинцы вели 2:0, но «Ак Барс» смог сравнять счет благодаря усилиям Никиты Дыняка и Кирилла Петрова.
Встреча перетекла в овертайм, но тут ни одна из команд не отличилась. Хоккеисты «Барыса» победили в серии буллитов: решающий — на счету Линдона Вея.
4 декабря «Ак Барс» победил «Динамо» в Казани в первом матче регулярного чемпионата КХЛ после ухода с должности главного тренера команды Олега Знарка. Игра завершилась со счетом 3:2.
Читатели «Реального времени» предложили свои кандидатуры на пост главного тренера «Ак Барса».
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