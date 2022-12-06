Образовательный комплекс «Адымнар» в Татарстане получил статус ассоциированной школы ЮНЕСКО

Фото: realnoevremya.ru//Инна Серова (архив)

Сегодня в полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар — путь к знаниям согласию» в Казани состоялось открытие молодежной модели Комитета Всемирного наследия в рамках Международного форума к 50-летию Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия.



Ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе сообщил, что полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар» в Татарстане получил статус ассоциированной школы ЮНЕСКО и соответствующий сертификат.

— У нас большое событие — даже в условиях недружественного отношения к нам со стороны секретариата ЮНЕСКО нам удалось получить сертификат и статус ассоциированных школ. Вчера буквально было решение о придании школе «Адымнар» статуса ассоциированной школы ЮНЕСКО. Теперь в сети у нас еще одна организация, и самая достойная, — приводит его слова пресс-служба президента Татарстана.

Международный форум ЮНЕСКО в Казани проходит с 5 по 8 декабря. На нем будут присутствовать десять стран на уровне министров. Вчера форум открыл президент Татарстана Рустам Минниханов.

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Маргарита Головатенко