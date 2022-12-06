ВТБ попал под крупнейшую DDoS-атаку из-за рубежа

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российский банк ВТБ попал под крупнейшую DDoS-атаку. Об этом говорится в телеграм-канале кредитной организации.

— В настоящее время технологическая инфраструктура банка находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка, — сказано в сообщении.

Системы банка продолжают работать в штатном режиме.

— Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка, — говорится в публикации.

Также сообщается, что клиенты банка в ближайшее время могут столкнуться с неполадками при работе с банковскими приложениями. Вероятны трудности и при использовании веб-версии ВТБ Онлайн.

Напомним, что 23 ноября сообщалось о том, что в России сохраняется высокая интенсивность хакерских атак на кредитно-финансовую сферу. В июне главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о том, что с апреля 2022 года хакеров перестали интересовать карты российских банков.



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Антон Гаврилов