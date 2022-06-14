В Kaspersky заявили, что хакеров больше не интересуют банковские карты россиян

С апреля 2022 года карты российских банков перестали интересовать хакеров. За рубежом нельзя ничего купить с их помощью, заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

— Если мы возьмем график, например, торговли данными карт российских банков в интернете, то он тоже интересно выглядит. Наступает 24 февраля, и количество объявлений «продам картон» такого-то банка падает, — рассказал он «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Возможности для картонного мошенничества остаются только в России.

Американские компании Visa и Mastercard, предоставляющие услуги проведения платежных операций по миру, объявили о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине. Так, карты Visa, выпущенные в России, перестали работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в РФ. Выпущенные же в РФ карты Mastercard перестали поддерживаться, а карты, выпущенные за рубежом, не будут работать в торговых точках и банкоматах на территории России.

Татьяна Леухина