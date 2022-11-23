ЦБ отмечает высокую интенсивность хакерских атак на российские банки

В России сохраняется высокая интенсивность хакерских атак на кредитно-финансовую сферу, сообщил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.



По его словам, пиковые нагрузки на сектор зарегистрировали весной: в марте число кибератак возросло в 20 раз, а в мае — в 80 раз. DDoS-атаки остаются одним из основных типов атак.

Согласно предварительным данным, за третий квартал 2022 года количество атак превышает аналогичный показатель прошлого года практически в два раза.

Фото: realnoevremya.ru

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в июне заявлял, что с апреля 2022 года карты российских банков перестали интересовать хакеров — за рубежом нельзя ничего купить с их помощью.

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Маргарита Головатенко