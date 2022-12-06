Миндортранс Татарстана рассказал, когда завершится строительство Вознесенского тракта в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани строительство Вознесенского тракта должны завершить в 2024 году. Однако говорить о точных сроках пока рано, заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин.

— Контракты заключены включая 2024 год. При наличии соответствующих источников финансирования опережающих, конечно же, мы для себя ставим задачу выполнить ее ровно, как и законтрактовано. Но мы же сами понимаем, что объекты довольно громоздкие в части финансирования, — отметил Чукин.

Скриншот трансляции

Напомним, строительство Вознесенского тракта стартовало летом 2021 года. В марте 2022-го в Казани приступили ко второму этапу работ. В городе проложили участок от ул. Гвардейской до проспекта Победы протяженностью 4 км и от проспекта Победы до трассы М-7 длиной 8 км.



Строительством 6-й очереди участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до М-7 «Волга» в Советском районе Казани и Пестречинском районе Татарстана займется ООО «Волга-Автодор». Контракт с компанией заключили на 4,09 миллиарда рублей.



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Айрат Назипов