Строительством 6-й очереди Вознесенского тракта в Казани займется «Волга-Автодор»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», строительством участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до М-7 «Волга» в Советском районе Казани и Пестречинском районе Татарстана (шестая очередь) займется ООО «Волга-Автодор». Контракт с компанией заключили на 4,09 миллиарда рублей.

На право заняться возведением шестой очереди Вознесенского тракта претендовали два конкурсанта. ООО «Волга-Автодор» предложило на 121,7 тысячи меньше, чем его конкурент, который заявил начальную цену контракта, и выиграло тендер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Волга-Автодору» предстоит построить более 7,4 км автодороги. Работы необходимо завершить до 25 ноября 2024 года. Средства выделяются из бюджета Татарстана.



Строительство Вознесенского тракта стартовало летом 2021 года. В марте 2022-го в Казани приступили ко второму этапу работ. В рамках первого этапа возвели участок от ул. Гвардейской до проспекта Победы протяженностью 4 км, в рамках второго — участок от пр. Победы до трассы М-7 длиной 8 км.



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Татьяна Демина