Сегодня в Татарстане ожидается до -15 градусов

Во вторник, 6 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениям без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -10 до -15 градусов. В Казани температура составит от -11 до -13°С, в Набережных Челнах — от -11 до -14°С.

Синоптики также прогнозируют умеренный северо-западный с переходом на юго-западный ветер. Утром местами возможен туман. На дорогах сохраняется гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике к концу этой недели ожидается потепление. К субботе, 10 декабря, ночные температуры повысятся до -7..-12 градусов, дневные составят от -4 до -9°С.

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Татьяна Демина