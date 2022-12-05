В Татарстане в выходные среднесуточные температуры оказались на 10—15°С ниже климатической нормы

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В воскресенье, 4 декабря, среднесуточные температуры в Татарстане оказались на 10—15 градусов ниже климатической нормы. Днем зафиксировано -11—17°С, ночью — от -14 до -22°С, сообщили в Гидрометцентре республики.

Специалисты объяснили, что погода на большей части Европейской территории России, включая Татарстан, формируется обширным морозным антициклоном. Наблюдается малооблачная погода без осадков. Минувшей ночью небольшой снег прошел в восточных районах республики.

В Гидрометцентре Татарстана в выходные также зарегистрировали высокое атмосферное давление. В Казани оно повышалось до 780 мм ртутного столба.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Гидрометцентре Татарстане предупреждали, что в выходные, 3 и 4 декабря, в республике среднесуточные температуры окажутся на 6—9 градусов ниже средних многолетних значений. В ночь на воскресенье прогнозировали до -28° С.



Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, местами возможен небольшой снег. Температура составит от -11 до -16 градусов.



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Татьяна Демина