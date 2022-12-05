Синоптики прогнозируют потепление в Татарстане к концу недели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане к концу этой недели ожидается потепление. К субботе, 10 декабря, ночные температуры повысятся до -7..-12 градусов, дневные составят от -4 до -9°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

С 6 по 9 декабря сохранится холодная погода. Ночью синоптики прогнозируют от -15 до -20 градусов, а при прояснениях в низких местах температуры опустятся до -21..-26°С. Днем ожидается от -10 до -15°С. В пятницу, 9 декабря, ожидается -7..-12 градусов.

Осадки в ближайшие дни маловероятны. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

Сегодня на большой части территории Татарстана сохраняется солнечная погода и без осадков. В крайних восточных и южных районах наблюдается небольшой снег. В полдень зафиксировано от -11 до -16°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что в воскресенье, 4 декабря, среднесуточные температуры в регионе оказались на 10—15 градусов ниже климатической нормы. Днем зафиксировано -11—17°С, ночью — от -14 до -22°С.



Синоптики предупреждали, что в выходные, 3 и 4 декабря, в республике среднесуточные температуры окажутся на 6—9 градусов ниже средних многолетних значений. В ночь на воскресенье прогнозировали до -28° С.

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Татьяна Демина