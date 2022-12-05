Власти Казани внедрили системы отслеживания и снижения коррупционных рисков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани внедряют автоматизированную информационную систему «Контурная безопасность» — сейчас проводится ее опытная эксплуатация. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии рассказал советник мэра по вопросам противодействия коррупции Киям Беляев.

Он объяснил, что система помогает обнаружить корыстную заинтересованность чиновников при госзакупках, в сфере градостроительстве и предоставления муниципального имущества и земель. Один из модулей программы может выявлять случаи незаконного предоставлении близкому кругу лиц служащего различных преференций, выгод и преимуществ.

Скриншот трансляции

Также казанские власти внедрили автоматизированную информационную систему «Цифровой ревизор». С ее помощью отслеживают работу муниципальных контролеров — сотрудников Управления административно-технической инспекции, а также должностных лиц, ответственных за охрану общественного правопорядка в районных администрациях, а также административных комиссий.

Внедрение системы позволило более чем в 2,5 раза сократить время составления сотрудниками протоколов, заявил Киям Беляев.

Скриншот трансляции

Напомним, за девять месяцев 2022 года прокуроры в Татарстане выявили свыше 2,5 тысячи коррупционных нарушений. Принесено для их устранения 458 протестов, в суд направлено 60 заявлений. По актам реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 636 должностных лиц, к административной — 75 лиц на общую сумму штрафов 2,5 миллиона рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел.



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Татьяна Демина