Прокуратура выявила в Татарстане более 2,5 тысячи коррупционных нарушений

Фото: прокуратура Татарстана

За январь — сентябрь 2022 года в Татарстане прокуратура выявила более 2 тысяч антикоррупционных нарушений. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры республики Тимур Нуриев.

— За девять месяцев текущего года прокурорами выявлено свыше 2,5 тысячи нарушений. Принесено для их устранения 458 протестов, в суд направлено 60 заявлений. По актам реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 636 должностных лиц, к административной — 75 лиц на общую сумму штрафов 2,5 миллиона рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел, — сообщил он.

скриншот трансляции

Главный советник Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов сообщил, что в республике 96% антикоррупционных проверок заканчиваются привлечением к ответственности. Некоторые ведомства до сих пор не завершили анализ сведений о доходах.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина