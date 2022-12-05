В России могут запретить онлайн-торговлю электронными сигаретами

Депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить торговлю электронными сигаретами через интернет. Соответствующее предложение он отправил в Минпромторг России. Об этом пишет RT со ссылкой на документ.

По мнению законодателя, курение электронных сигарет спровоцировало смерть сразу нескольких несовершеннолетних в России. Кроме того, он обратил внимание на заключение иностранных экспертов. Они считают, что электронные сигареты не безопаснее обычных табачных изделий.

Также в письме приводятся результаты медицинских исследований за последние годы. Там сказано, что курение электронных сигарет повреждает легкие, провоцирует симптомы астмы, а также оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

— При этом если онлайн-торговля традиционными табачными изделиями в России запрещена, то электронные сигареты и их элементы — системы нагрева, картриджи для солевого никотина, испарители и т.д. — можно сегодня заказать с доставкой на крупных онлайн-маркетплейсах, — отметил автор обращения.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, в середине ноября, главный нарколог Минздрава Татарстана Резеда Хаева отмечала, что молодежь стала чаще пользоваться электронными сигаретами. По статистике, доля потребителей этих средств курения среди молодых россиян в возрасте 18—24 лет составляет 19,1%.



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Айрат Назипов