Главное о коронавирусе на 5 декабря: в Шанхае отменяют антиковидные меры, в Татарстане сокращается число госпитализаций

В Татарстане падает заболеваемость коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 84 человек. Всего на 5 декабря в республике зарегистрировано 190 920 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 187 852 человека, за минувшие сутки — 84. Всего скончались 2 007 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 8 человек.

В Татарстане с 28 ноября по 4 декабря коронавирус выявили у 535 человек. Это на 7,6% меньше, чем за предыдущие 7 дней. Напомним, с 21 по 17 ноября в Татарстане подтвердилось 579 заражений коронавирусом. Цифра оказалась на 17,4% меньше, чем за предшествующую неделю.

Фото: realnoevremya.ru

С 28 ноября по 4 декабря в больницы с COVID-19 попали 166 татарстанцев. Это почти столько же, сколько и за предыдущие семь дней. С 21 по 27 ноября в Татарстане госпитализировали 167 пациентов с COVID-19. Эта цифра оказалась на 24,63% пациентов меньше, чем за предшествующую неделю.

Штамм свиного гриппа влияет на легкие также, как дельта-штаммом коронавируса

За последние сутки в России выявили 5 667 случаев коронавируса, выздоровели 4 647 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 623 268, а выздоровевших — до 21 023 627. Госпитализировали за сутки 585 человек. Умерли за сутки 52 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончался 392 283 человека.

В Приморье за неделю количество новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 26%. «В Приморье за прошлую неделю заболели ковидом 225 человек, что выше показателя предыдущей недели на 26%", — отметил министра здравоохранения России Михаил Мурашко.

Директор центра им. Гамалеи Александр Глинцбург сообщил, что штамм гриппа А (H1N1) 2009 или свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса. По его словам, оба вируса образует синцитий. При его разрушении вирус «выходит» в межклеточное пространство, в том числе и в легкие.

Фото: wikimedia.org

В России заболеваемость коронавирусом растет третью неделю подряд. За последние 7 дней в стране зафиксировали на 11,2% больше новых случаев заражения. С 20 по 27 ноября зарегистрировано 38 535 заболевших против 42 837 неделей позже. При этом, растет и число госпитализаций. На прошлой неделе в больницу попало на 1,5% больше, чем до этого.

В Японии провели обыск штаб-квартиры противников вакцинации

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 мск заразились 645 284 558 раза, 6 640 939 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 972 375). На второй строчке — Индия (44 674 842), на третьей — Франция (38 174 893), на четвертой — Германия (36 557 861), на пятой — Бразилия (35 337 546).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 081 431). За ними следуют Бразилия (690 074), Индия (530 630), Россия (384 327, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 525).



За время пандемии было сделано 13 054 668 703 инъекции вакцины против коронавируса.



В Шанхае с 5 декабря отменяется обязательная проверка QR-кодов с ПЦР-тестами на коронавирус в общественном транспорте города. Кроме того, без тестов начнут пускать в парки и природные заповедники. Однако, QR-код все еще необходим при посещении баров, ресторанов и других закрытых общественных пространств.

Фото: realnoevremya.ru

В Аргентине за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом возросла почти в 4 раза. С 20 по 27 ноября в стране зафиксировали 3 323 новых случая заражения, в то время, как на следующей неделе — 12 609.

В Японии провели обыск штаб-квартиры организации YamatoQ, участников которой уже арестовывали по подозрению в организации незаконных акций по срыву вакцинации от коронавируса. В апреле они совершили вылазку в поликлинику, где проходила вакцинация, и выкрикивали «Коронавируса не существует!».

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Елизавета Пуншева