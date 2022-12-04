За неделю заболеваемость коронавирусом в Татарстане сократилась на 7,6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 28 ноября по 4 декабря коронавирус выявили у 535 человек. Это на 7,6% меньше, чем за предыдущие 7 дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, с 21 по 17 ноября в Татарстане подтвердилось 579 заражений коронавирусом. Цифра оказалась на 17,4% меньше, чем за предшествующую неделю.



Вместе с этим с начала текущего месяца в республике наблюдается суточный рост новых случаев COVID-19. Если утром 30 ноября сообщалось о 69 случаях заражения, то уже 1 декабря — о 74, 2 декабря — о 79, 3 декабря — о 84, а 4 декабря — о 85.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего на сегодняшний день в Татарстане зафиксировано 190 836 случаев COVID-19. Вылечились от него за это время 190 836 человек. Умерли 2 007 татарстанцев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 4 декабря читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина