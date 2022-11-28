Заболеваемость коронавирусом в Татарстане за неделю снизилась на 17,4%

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 21 по 27 ноября в Татарстане выявили 579 заболевших коронавирусом. Это на 17,4% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, с 14 по 20 ноября в Татарстане коронавирусом заболел 701 человек.

Всего на 27 ноября в Татарстане зарегистрирован 190 301 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 187 362 человека. Умерли за весь период 2 006 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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