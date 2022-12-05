В Ярославле в жилом доме произошел взрыв

В Ярославском отделении МЧС сегодня утром в сообщили о взрыве в жилом доме. Причиной стало обрушение чердачных перекрытий и кровли.

В результате происшествия пострадал один человек. Еще 28 человек эвакуировали из дома.

Дои 1960 года постройки, газифицирован. Взрыв произошел на последнем этаже трехэтажной жилой постройки.



Фото: realnoevremya.ru

30 ноября сообщалось, что в Перми произошло задымление на ТЭЦ-9. По информации МЧС, в 10.58 (мск) поступило сообщение о пожаре. Горела кровля котло-турбинного цеха. Причиной задымления стало проведение ремонтных работ на кровле.

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Елизавета Пуншева