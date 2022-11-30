Жители Перми сообщают о задымлении на одной из ТЭЦ
В Перми сообщают о задымлении на ТЭЦ-9. Жители города публикуют кадры с пожаром.
По информации МЧС, 30 ноября в 10.58 (мск) поступило сообщение о пожаре. Горит кровля котло-турбинного цеха. Предварительно сообщается, что причиной задымления стало возгорание на крыше.
Изначально на станции работали 79 человек и 23 единицы техники. Однако затем привлекли дополнительные силы: всего 109 человек и 26 единиц техники.
Пожар пока не локализировали. Его приблизительная площадь составляет 100 квадратных метров. Минздрав региона сообщает 59.ru о двух пострадавших.
ТЭЦ-9 расположена в Индустриальном районе Перми. В непосредственной близости находится крупный нефтедобывающий завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».
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