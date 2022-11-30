Жители Перми сообщают о задымлении на одной из ТЭЦ

Фото: скриншот

В Перми сообщают о задымлении на ТЭЦ-9. Жители города публикуют кадры с пожаром.

По информации МЧС, 30 ноября в 10.58 (мск) поступило сообщение о пожаре. Горит кровля котло-турбинного цеха. Предварительно сообщается, что причиной задымления стало возгорание на крыше.

Изначально на станции работали 79 человек и 23 единицы техники. Однако затем привлекли дополнительные силы: всего 109 человек и 26 единиц техники.



Пожар пока не локализировали. Его приблизительная площадь составляет 100 квадратных метров. Минздрав региона сообщает 59.ru о двух пострадавших.

ТЭЦ-9 расположена в Индустриальном районе Перми. В непосредственной близости находится крупный нефтедобывающий завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».



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Елизавета Пуншева